2019-09-28T16:19:50+03:00
Происшествия

В Череповце юноша сдал в металлолом чужой Мерседес за 13 000 рублей

18-летнему череповчанину показалось, что стоявшая на улице иномарка - бесхозная
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов 18-летний парень сдал чужой Мерседес, стоимостью 150 т.р., на металлолом. 37-летний череповчанин обратился в полицию с заявлением о пропаже своей иномарки. Мужчина тянул с обращением, т.к. думал, что машину эвакуировали, и пытался ее разыскать своими силами.

Специалисты по угонам обнаружили следы пропажи в одном из пунктов приема металлолома. Вскоре, установили и подозреваемого - его задержали в Заягорбском районе. Молодой человек объяснил, что на преступление пошел из-за трудного финансового положения. В скупке он выручил за авто 13 000 рублей. На него завели уголовное дело по статье "Кража" - ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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