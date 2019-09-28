В Череповце автобус всмятку разбил "Шевроле"
На Северном шоссе произошло страшнейшее ДТП из-за иномарки, не уступившей автобусу
-Фото: Областной УГИБДД
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В Череповце ПАЗ на большой скорости протаранил иномарку и улетел в кювет. Водителя "Шевроле" пришлось извлекать гидроинструментом. Авария произошла в минувшую пятницу на Северном шоссе в 4 часа дня.
22-летний водитель "Шевроле" по какой-то причине не уступил дорогу автобусу на перекрестке. ПАЗ въехал в левый борт иномарки и нанес ей серьезные кузовные повреждения.
Водителя легковушки госпитализировали со множественными переломами. Водитель и пассажиры автобуса лишь испугались. Над происшествием разбирается автоинспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU