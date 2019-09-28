2019-09-28T13:26:36+03:00
Происшествия

В Череповце автобус всмятку разбил "Шевроле"

На Северном шоссе произошло страшнейшее ДТП из-за иномарки, не уступившей автобусу
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В Череповце ПАЗ на большой скорости протаранил иномарку и улетел в кювет. Водителя "Шевроле" пришлось извлекать гидроинструментом. Авария произошла в минувшую пятницу на Северном шоссе в 4 часа дня.

22-летний водитель "Шевроле" по какой-то причине не уступил дорогу автобусу на перекрестке. ПАЗ въехал в левый борт иномарки и нанес ей серьезные кузовные повреждения.

Водителя легковушки госпитализировали со множественными переломами. Водитель и пассажиры автобуса лишь испугались. Над происшествием разбирается автоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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