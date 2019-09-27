Главу администрации Сокола обвиняют в гибели 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-27T17:13:22+03:00

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В Соколе бывший глава администрации предстанет перед судом за

халатность, приведшую к гибели ребенка.

Завершено расследование уголовного дела по факту гибели в пожарном водоеме на улице Каляева 8-летнего мальчика. Документы показали, что в ЧП виноват бывший глава администрации города Сокола. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

Как оказалось, именно он подписал постановление администрации г. Сокола Вологодской области № 358 «О списании пожарных водоемов», согласно которому злополучный пожарный водоем был списан в связи с его полным износом. В постановлении говорилось о том, что он признан подлежащим утилизации. А контроль за исполнением постановления обвиняемый оставил за собой.

2 декабря 2014 года им же был подписан акт о приеме администрацией г. Сокола пожарного водоема, подлежащего списанию по причине полного износа, в удовлетворительном состоянии.

Вместе с тем, мер по утилизации списанного пожарного водоема обвиняемый вплоть до прекращения своих полномочий не принял, выполнение работ по утилизации объекта кому-либо не поручил, исполнение указанного постановления № 358 не проконтролировал, его контроль иным лицам не поручил.

По мнению следствия в следствие бездействия должностного лица пожарный водоем был снят с баланса муниципального образования город Сокол Вологодской области, однако его утилизация не произведена, что создало реальную опасность для жизни и здоровья граждан.

Напомним ЧП случилось 13 декабря 2018 года днем школьник гулял во дворе дома, упал в списанный, но не утилизированный пожарный водоем, и утонул.

Ребенка разыскивали у родственников и знакомых, прочесывали местность. 14 декабря криминалисты организовали проверку водоемов города.

Во дворе рядом с домом бабушки ребенка обнаружен пожарный водоем, заполненный водой. Специалисты коммунальных служб по поручению следователей СКР откачали воду. Там было обнаружено тело ребенка.

Как сообщает СУ СК РФ, уголовное дело уже направлено в суд. Указанное деяние наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU