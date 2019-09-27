В Череповце девушки последовали примеру воровки энергетиков
Девушек с неоплаченным товаром выдала система антикражи у касс
Изменить размер текста:
Череповчанки из любопытства попытались вынести из супермаркета Череповца косметику и энергетики. Троих девушек задержала Росгвардия в магазине Зашекснинского района города на улице Годовикова.
Задержанные рассказали, что по примеру подруги спрятали средства ухода за телом и напитки в сумки, но на выходе запищали оповещающие рамки. Девушек увезли в отдел полиции. Общая сумма украденного оценивается в 1600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU