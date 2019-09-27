В Череповце горел медицинский центр "Надежда"
27 сентября в 15:02 возник пожар в медицинском центре "Надежда", который находится в Череповце, на улице Металлургов.
Возгорание произошло на втором этаже, в кабинете двухэтажного, кирпичного здания. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже. К тушению привлекались 25 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек и 6 единиц техники.
Была организована эвакуация людей, по лестничным маршам на улицу было выведено 15 человек. Погибших и пострадавших нет.
Как оказалось, причиной пожара стало короткое замыкание в системном блоке компьютера. Огнем был объят 1 квадратный метр.
ИСТОЧНИК KP.RU