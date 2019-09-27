В Череповце горел медицинский центр "Надежда"

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-27T16:54:29+03:00

Фото с места ЧП. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

было эвакуировано 15 человек

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27 сентября в 15:02 возник пожар в медицинском центре "Надежда", который находится в Череповце, на улице Металлургов.

Возгорание произошло на втором этаже, в кабинете двухэтажного, кирпичного здания. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже. К тушению привлекались 25 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек и 6 единиц техники.

Была организована эвакуация людей, по лестничным маршам на улицу было выведено 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

Как оказалось, причиной пожара стало короткое замыкание в системном блоке компьютера. Огнем был объят 1 квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU