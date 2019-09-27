2019-09-27T16:36:01+03:00
Общество

На Вологодчине откроют 2 новых монастыря в 2019

Два мужских монастыря планируется открыть в Чагодощенском районе и Великом Устюге
Евдокия САХАРОВА
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Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий заявил, что до конца года в Вологодской области откроются еще два мужских монастыря: Троице-Благовещенская Синозерская Пустынь у деревни Пустынь Чагодощенского района и Михаило-Архангельский мужской монастырь в Великом Устюге. Первый был основан на берегу Синичьего озера еще 1594 году, а в 1764 году монастырь был упразднен. К концу ХХ века от построек не осталось и следа. Инспекционная комиссия Синодального отдела по монастырям и монашеству в ближайшие дни должна дать рекомендации Синоду о возможности основания обители.

Комиссия прибудет и в Михаило-Архангельский мужской монастырь Великого Устюга. Сейчас там подготавливают документы и проводят необходимые организационные работы. Этот монастырь считается одним из старейших на Русском Севере, основан в 1212 году, а в 1919 его закрыли. Потом там располагалось Пуховическое военное пехотное училище, автотранспортный техникум, Великоустюгский музей.

9 из 11 действующих монастырей Вологодчины - мужские. Женские находятся в Вологде, Череповецком и Кирилловском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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