2019-09-27T15:26:16+03:00
Происшествия

Крупная кошка-хищник исчезла из частного коттеджа в Череповце

Дикий бенгальский кот разгуливает на свободе
Евдокия САХАРОВА
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Кот, которого нельзя гладить, сбежал из вольера частного дома в Череповце на улице Труда сутки назад. Хозяйка отлучилась по делам в другой город, когда знакомые пришли покормить дикого бенгальского кота, то его на месте уже не было.

Установили даже котоловку, но результатов это пока не дало. Наш климат для теплолюбивой кошки слишком суров, жить она может только в вольере. Кроме того, киса - опасный хищник, гладить ее нельзя, может серьезно поцарапать. На людей не бросается, но нужно быть осторожным.

Хозяйка разыскивает дорогую сердцу кошку, если вы видели этого кота, позвоните по телефону +7−911−500−60−01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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