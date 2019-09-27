В Чагоде закрыли антисанитарное кафе

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-27T14:32:36+03:00

Роспотребнадзор вместе с прокурорской проверкой обнаружили множественные нарушения в одном из кафе районного центра

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В Чагоде закрыли кафе за антисанитарию: был один туалет на посетителей и персонал, использовались непромаркированные ножи и разделочные доски, неправильно мылась посуда, нарушались правила приема и хранения сырья, пищевых продуктов, раздаче блюд и отпуску кулинарных изделий. Личная гигиена персонала оставляла желать лучшего. Не было медкнижек, не проводился ежедневный медосмотр.

Роспотребнадзор вместе с прокурорской проверкой посетили кафе в августе 2019 года. Владелец кафе «Домашняя кухня» обещал до конца сентября исправить нарушения, но суд все равно приостановил работу кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU