2019-09-27T14:32:36+03:00
Общество

В Чагоде закрыли антисанитарное кафе

Роспотребнадзор вместе с прокурорской проверкой обнаружили множественные нарушения в одном из кафе районного центра
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чагоде закрыли кафе за антисанитарию: был один туалет на посетителей и персонал, использовались непромаркированные ножи и разделочные доски, неправильно мылась посуда, нарушались правила приема и хранения сырья, пищевых продуктов, раздаче блюд и отпуску кулинарных изделий. Личная гигиена персонала оставляла желать лучшего. Не было медкнижек, не проводился ежедневный медосмотр.

Роспотребнадзор вместе с прокурорской проверкой посетили кафе в августе 2019 года. Владелец кафе «Домашняя кухня» обещал до конца сентября исправить нарушения, но суд все равно приостановил работу кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главу администрации Сокола обвиняют в гибели 8-летнего мальчика
В Череповце девушки последовали примеру воровки энергетиков
В Череповце горел медицинский центр "Надежда"
На Вологодчине откроют 2 новых монастыря в 2019
Крупная кошка-хищник исчезла из частного коттеджа в Череповце
В Череповце подожгли иномарку
На трассе под Череповцом автомобилисты силой остановили пьяного коллегу
В Великом Устюге умер трехлетний мальчик
Монтажник из Кемерово убил земляка в Череповце
В Череповце мужчина попал под покатившийся тягач с прицепом
Череповецкий школьник облегчил пользование электронным дневником
В Соколе 19-летний водитель сбил человека и скрылся с места ДТП
В Ананьино и на Старо-Кирилловском шоссе установили все опоры уличного освещения
У бензовоза оторвало задние колеса, он на скорости перевернулся
Имя нового мэра Череповца назовут 24 октября