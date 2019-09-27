В Череповце подожгли иномарку

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-27T13:50:11+03:00

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На Октябрьском проспекте, 80 в Череповце произошел поджог иномарки минувшей ночью. В 2 часа в дежурную часть поступил сигнал о возгорании автомобиля «Опель Астра», 2008 года выпуска. Две пожарные машины и пять человек личного состава прибыли на место ЧП. Ликвидировать пламя удалось за 10 минут.

У иномарки сгорел моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие. Опель принадлежал 58-летней женщине.

Рядом с подожженной машиной стоял ВАЗ-2174, который тоже пострадал от огня. Авто принадлежит 22-летнему череповчанину. У легковушки повреждено покрытие переднего крыла и двери, оплавлены зеркало, повторитель и подкрылок.

ИСТОЧНИК KP.RU