На трассе под Череповцом автомобилисты силой остановили пьяного коллегу

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-27T13:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший вторник автомобилистам удалось предотвратить трагедию. На трассе Вологда – Новая Ладога под Череповцом около 6 вечера водители собственными силами задержали очень пьяного "коллегу". В дежурную часть обратился один из автолюбителей, он рассказал что около деревни Малечкино по трассе летел неадекватный «Митсубиси Аутлендер». Машину кидало то на встречку, то на обочину. Очевидцы боялись за свою жизнь.

Нарушитель в конце-концов притормозил в пробке у светофора, тогда его вытащили из-за руля. Через некоторое время подоспели сотрудники ГИБДД с алкотестером. Мужчина выдохнул алкоголя на 1,173 мг/л. От права управления задержанного отстранили, машину увезли на эвакуаторе. Ему грозит лишение прав на 2 года и штраф в 30 тысяч рублей, сообщает районный отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU