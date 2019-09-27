В Великом Устюге умер трехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-27T13:01:43+03:00

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Ребёнок 3 лет скончался в отделении реанимации в Великоустюгской ЦРБ 27 сентября. О ЧП сообщает районная газета "Советская мысль".

В лечебное учреждение его привезли из детского сада. Заболевание развивалось молниеносно. Несмотря на усилия районных врачей, состояние мальчика стремительно ухудшалось. В больнице он пробыл лишь четыре часа.

Врачи называют причину заболевания - менингококковая инфекция. В детский сад ребенок вышел с больничного.

Территориальный отдел Роспотребнадзора выдал предписания ЦРБ, дошкольному учреждению, начато эпидрасследование по факту заболевания и смерти ребенка.

В помещениях детского сада проводится антибиотикопрофилактика.

Дети, контактировавшие с ребенком, находятся под усиленным наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU