2019-09-27T13:01:43+03:00
Происшествия

В Великом Устюге умер трехлетний мальчик

Заболевание развивалось мгновенно
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ребёнок 3 лет скончался в отделении реанимации в Великоустюгской ЦРБ 27 сентября. О ЧП сообщает районная газета "Советская мысль".

В лечебное учреждение его привезли из детского сада. Заболевание развивалось молниеносно. Несмотря на усилия районных врачей, состояние мальчика стремительно ухудшалось. В больнице он пробыл лишь четыре часа.

Врачи называют причину заболевания - менингококковая инфекция. В детский сад ребенок вышел с больничного.

Территориальный отдел Роспотребнадзора выдал предписания ЦРБ, дошкольному учреждению, начато эпидрасследование по факту заболевания и смерти ребенка.

В помещениях детского сада проводится антибиотикопрофилактика.

Дети, контактировавшие с ребенком, находятся под усиленным наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24