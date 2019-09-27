Монтажник из Кемерово убил земляка в Череповце

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-27T12:37:16+03:00

Они были в командировке и вместе выпивали

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В Череповце к длительному сроку лишения свободы осужден 36-летний мужчина. Он убил коллегу - мужчине было лишь 32 года.

Погибшего обнаружили в квартире дома на улице Ленина.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили следы крови и изъяли орудие преступления. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1983 г.р., находившийся уже две недели в Череповце в командировке от организации из Кемерово, там он работал в должности монтажника оборудования. Погибший был его земляком и коллегой.

Как оказалось, около 19 часов 21 апреля 2019 года в квартире дома на улице Ленина два пьяных мужчины поссорились, в ходе которого хозяин жилья нанес удар ножом в область грудной клетки гостю.

От сквозного ранения сердца потерпевший скончался на месте.

Квартира была арендована работодателем на период их командировки. Мужчина признался в преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU