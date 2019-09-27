В Череповце мужчина попал под покатившийся тягач с прицепом

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-27T11:04:06+03:00

У него травма плеча

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ДТП с огромной фурой случилось прямо на контрольном-пропускном пункте.

Огромный грузовик поехал сам при проверке документов. Пострадал 30-летний мужчина.

ЧП случилось 26 сентября на Северном шоссе, 34 в 18:40.

Водитель тягача "Вольво" с полуприцепом, остановив машину на КПП для проверки документов, не поставил ее на стояночный тормоз.

В результате грузовик самопроизвольно покатился и врезался в ограждение.

На подножке «Вольво» стоял 30-летний пассажир. При столкновении он упал и получил ушиб правого плечевого сустава.

На место вызвали "скорую помощь". После осмотра медики срочно доставили в травмпункт медсанчасти «Северсталь».

ИСТОЧНИК KP.RU