В Череповце мужчина попал под покатившийся тягач с прицепом
ДТП с огромной фурой случилось прямо на контрольном-пропускном пункте.
Огромный грузовик поехал сам при проверке документов. Пострадал 30-летний мужчина.
ЧП случилось 26 сентября на Северном шоссе, 34 в 18:40.
Водитель тягача "Вольво" с полуприцепом, остановив машину на КПП для проверки документов, не поставил ее на стояночный тормоз.
В результате грузовик самопроизвольно покатился и врезался в ограждение.
На подножке «Вольво» стоял 30-летний пассажир. При столкновении он упал и получил ушиб правого плечевого сустава.
На место вызвали "скорую помощь". После осмотра медики срочно доставили в травмпункт медсанчасти «Северсталь».
ИСТОЧНИК KP.RU