Череповецкий школьник облегчил пользование электронным дневником

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-27T10:49:08+03:00

С помощью его программы свой дневник можно изучать через "ВКонтакте"

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Череповецкий школьник разработал бота для «ВК», который следит за оценками и домашкой

Максим Павлов, одиннадцатиклассник школы № 32, разработал школьный электронный дневник. Он более удобен для тех, кто привык находиться ВКонтакте.

Он подключается через эту соцсеть и дублирует все функции официального дневника school.vip.edu35.ru.

Бот помогает следить за успеваемостью, расписанием, а также узнавать домашнее задание по предметам. Новую версию дневника оценили больше 200 учеников.

Как сообщает официальный сайт Череповца, учащиеся школ № 40, 11, 32, 27, 19, и 14, используют именно этот бот.

Пользоваться им достаточно просто - нужно зайти в программку, авторизоваться, после этого будут пприсылаться в соцсети оценки.

Максим Павлов почувствовал неудобство пользования дневником на официальном сайте и решил облегчить жизнь себе и другим. Причем он сделал это для всех бесплатно и без помощи программистов официального дневника.

- Я пытался связаться с администрацией официального дневника, но они не отреагировали. Пришлось придумывать способы, как получать данные, - сообщил школьник.

Подросток трудился над программой три недели. Затем, уже в августе, решил его переделать, чтобы пользоваться могли и другие. Сейчас дневник доступен для всех.

Не значит ли это, что оценки могут былть известны посторонним? Максим Павлов заверяет:

- Школьники могут следить только за своими данными, бот не крадет данные, пользователь сам заходит через аккаунт и получает свои оценки. Так же работает и приложение на телефон.

Кстати, просматривать оценки в новом дневнике могут и родители учеников. Пользователи старше 14 лет авторизуются в программе через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU