В Соколе 19-летний водитель сбил человека и скрылся с места ДТП

26 Сент. 18:36 2019-09-26T18:36:08+03:00

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ДТП произошло в Соколе. Там 26 сентября около около 13 часов машина сбила пешехода, при этом водитель поспешил скрыться с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, управлял иномаркой 19-летний водитель.

Через несколько минут ориентировка поступила наряду группы задержания Росгвардии.

Автомобиль «Дэу Нексия», похожий на авто нарушителя, бойцы заметили на улице Советской. Росгвардейцы пытались остановить его, но машина скрылась во дворах.

В конце концов бойцы сумели заблокировать выезд. В Малом переулке водителя задержали.

19-летнего парня передалисотрудникам ГИБДД для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU