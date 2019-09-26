2019-09-26T18:36:08+03:00
Происшествия

В Соколе 19-летний водитель сбил человека и скрылся с места ДТП

Его вычислили сотрудники Росгвардии
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП произошло в Соколе. Там 26 сентября около около 13 часов машина сбила пешехода, при этом водитель поспешил скрыться с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, управлял иномаркой 19-летний водитель.

Через несколько минут ориентировка поступила наряду группы задержания Росгвардии.

Автомобиль «Дэу Нексия», похожий на авто нарушителя, бойцы заметили на улице Советской. Росгвардейцы пытались остановить его, но машина скрылась во дворах.

В конце концов бойцы сумели заблокировать выезд. В Малом переулке водителя задержали.

19-летнего парня передалисотрудникам ГИБДД для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ананьино и на Старо-Кирилловском шоссе установили все опоры уличного освещения
У бензовоза оторвало задние колеса, он на скорости перевернулся
Имя нового мэра Череповца назовут 24 октября
В Череповце трое детей сбежали из социального учреждения
В Череповецком районе ищут пропавшего мужчину
В Череповце заканчиваются места на городских кладбищах
Вынесено обвинительне заключение по громкому делу хищения при строительстве виадука в Вологде
Лыжница Юлия Чекалева провела уроки ГТО школьникам Вологодского района
В число долларовых миллиардеров вошли два сына Алексея Мордашова
Народные гиды проведут бесплатные экскурсии по Вологде
В Вологде исчезнут контейнеры с раздельным мусором
Почтальоны Вологодчины преодолели расстояние более 2,5 млн километров
В школе №30 Вологды установили первый тепловизор
В Устюжне заминировали Сбербанк?
Вологжанка отметила вековой юбилей
4 рубля за литр будут платить тотьмичи на уличной колонке
Череповецкая пенсионерка отдала миллион, чтобы вернуть деньги из МММ
Петербурженку будут судить за разведение 350 маковых кустов в Устюжне
Вологжане могут пройти курсы по партнёрским родам
В Череповце объявили победителей конкурса "Человек года"
В Череповце мигающий желтый станет короче
В Череповце Хендай нанес серьезные травмы 59-летней женщине-пешеходу
В Череповце Росгвардия задержала загрязнителей бассейна