В Ананьино и на Старо-Кирилловском шоссе установили все опоры уличного освещения

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-26T17:47:22+03:00

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В Ананьино и на Старо-Кирилловском шоссе установлены все опоры для монтажа наружного освещения. Ананьино и Старо-Кирилловское шоссе, которое соединяет отдаленный микрорайон с городом - это самый крупный объект в рамках губернаторского проекта «Светлые улицы Вологодчины».

Всего здесь на 19 улицах планируется установить 408 светодиодных светильников. Часть из них смонтируют на уже имеющиеся световые опоры, часть - на новые, специально для этого установленные. Ход работ проверил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как он констатировал, на данный момент установлены все 148 новых железобетонных опор. На Старо-Кирилловском шоссе система полностью готова к монтажу светильников, а вмикрорайоне Ананьино подрядчик протягивает сети.

«На шоссе полностью завершен монтаж самонесущего изолированного провода, сейчас мы устанавливаем его на улицах Ананьино. Всего по проекту мы протянем 16 км новой электросети, из них 7 км уже готовы. На опоры будут смонтированы светодиодные светильники, они потребляют меньше электроэнергии и при этом горят ярче», - прокомментировал генеральный директор ООО «Энергостройсервис» Игорь Яхричев.

Стоимость работ по установке наружного освещения на Старо-Кирилловском шоссе и в микрорайоне Ананьино составляет порядка 15 млн рублей. Монтаж светильников должен быть завершен к 24 октября.

«Раньше в микрорайоне Ананьино вообще не было наружного освещения. Совместно с городскими властями шла проработка проекта, мы отмечали самые «болевые точки», чтобы попасть в программу. Теперь мы сможем выйти на новый уровень комфорта, ведь жителям микрорайона будет удобнее и безопаснее добираться до работы, а ученикам ходить в школу», - прокомментировал член комитета ТОС «Ананьино» Александр Лавренов.

До конца года появится освещение на 37 объектах Вологды. Новые фонари уже зажглись в Осановском проезде, на улицах Охмыльцевской, Баранковской, Луговой, Тепенькинской, Копрецовской, Транспортной, Дьяконовской. Работы на завершающей стадии на улицах Возрождения, Петрозаводской, Воркутинской, в Доронино, Говоровском проезде, на Молодежной, Городском Валу,Пригородной, Солодунова и в микрорайоне Щеглино. В работе - монтаж наружного освещения на ул.Некрасова.

«Благодаря губернаторской программе вопросы освещения на улицах и в целых микрорайонах будут решены. Задача до конца года - установить в Вологде порядка 1200 светильников. При составлении списка в приоритете были те улицы, на которых не было освещения, а также требовалось дополнительное - в целях безопасности и комфорта жителей. По ряду территорий были заранее проработанные проекты, но губернаторская программа помогла решить вопросы освещения масштабнее и оперативнее. Перед собой мы ставим задачу, чтобы каждая улица в городе была освещена должным образом», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего в областной столице до конца 2019 года будет смонтировано 40 км новых сетей. На эти цели из регионального бюджета по поручению Губернатора Олега Кувшинникова выделено почти 48 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU