2019-09-26T17:18:49+03:00
Происшествия

У бензовоза оторвало задние колеса, он на скорости перевернулся

На дорогу вылилось 5 тонн топлива
Иван Чухнин
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На дорогу вылилось 5 тонн топлива.На дорогу вылилось 5 тонн топлива.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Бензовоз перевернулся в Вологодском районе на трассе М-8.

Как уточняет областное УМВД, автомобиль ГАЗ-3307, груженый дизельным топливом, на скорости попал в аврию 26 сентября, около 12 часов, на 440 километре трассы Москва -Архангельск.

На дорогу вытекло около 5 тонн топлива. За рулем находился 45-летний водитель. Пожара на месте аварии не возникло. Водитель не пострадал.

Как уточнила пресс-служба областного УМВД, ЧП на скорости случилось из-за того, что у бензовоза на ходу отвалились спаренные задние правые колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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