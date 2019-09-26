2019-09-26T16:25:05+03:00
Общество

Имя нового мэра Череповца назовут 24 октября

Начат прием заявлений для участия в конкурсе
Иван Чухнин
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В Череповце принимают заявления на участие в конкурсе на пост мэра. Документы можно сдать по 17 октября.

Напомним, после отставки Елены Авдеевой 18 сентября должность мэра Череповца является вакантной.

Согласно закону, мэром может стать гражданин, достигший 18 лет. У него должно быть высшее образование не ниже уровня специалиста или магистра. Учитывается наличие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет. Это должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя структурного подразделения госоргана, органа местного самоуправления, руководителя организации, независимо от ее организационно-правовой формы и формы собственности.

Мэра назначит городская Дума, выбрав из кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса.

В комиссию войдет половина представителей от города (назначенная Думой), другую половину назначит губернатор.

Имя нового мэра назовут 24 октября. Именно на эту дату назначено заседание комиссии, на которой заслушают программы всех кандидатов. Председателем комиссии является губернатор Олег Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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