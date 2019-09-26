В Череповце трое детей сбежали из социального учреждения
В Череповце искали сбежавших детей. ЧП случилось 24 сентября. 10 -11 летние дети сбежали около 17 часов с территории детского социального учреждения.
Полицейские немедленно приступили к поиску и вечерам нашли одного из мальчиков. Поиски двух других беглецов продолжались до утра 25 сентября. Утром школьников вернули в учреждение.
По факту ухода школьников из детского социального учреждения следователи проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU