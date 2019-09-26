В Череповецком районе ищут пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-26T16:05:19+03:00

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67-летний мужчина пропал в Череповецком районе. Волонтеры ПСО сообщают, что Валерий Славинский ушел из дома в деревне Шухободь 23 сентября. С тех пор местонахождение пенсионера неизвестно.

Как сообщают волонтеры ПСО "Ты не один", у мужчины рост - 160 сантиметров. Он худощавого телосложения.

У пропавшего седые волосы и борода. особая примета - на правой руке нет фаланги среднего пальца. Был одет в красную олимпийку, черные штаны и черные сапоги-дутыши.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефонам, указанным в ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU