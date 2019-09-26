2019-09-26T14:47:47+03:00
Общество

В Череповце заканчиваются места на городских кладбищах

Там планируют построить кладбище №5
Иван Чухнин
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В Череповце заканчиваются места на кладбище. Возможностей кладбища № 4 хватит всего лишь на год.

Поэтому городские депутаты подняли этот вопрос, сообщает ее пресс-служба.

Сейчас в Череповце находятся 4 кладбища. Причем захоронения ведутся только в четвертом, остальные три закрыты для захоронений, там возможны только родственные подзахоронения в уже имеющиеся ограды.

Но для новых могил на четвертом кладбище осталось лишь порядка 3850 участков - это примерно на год.

Поэтому власти предполагают строить еще одно кладбище.

– Проектная документация разработана и готовится к экспертизе. Через месяц мы планируем приступить к строительству кладбища № 5, – сказал Дмитрий Лавров, исполняющий полномочия мэра города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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