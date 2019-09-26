2019-09-26T14:24:35+03:00
Экономика

Вынесено обвинительне заключение по громкому делу хищения при строительстве виадука в Вологде

Фигуранты знакомятся с материалами дела
Иван Чухнин
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В Вологде сообщили об окончании расследования громкого уголовного дела.

В самое ближайшее время оно будет передано для рассмотрения в суд.

Прокурор области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 70 миллионов рублей во время строительства виадука на Белозерском шоссе.

Оно касается двух бывших высокопоставленных чиновников администрации Вологды.

Бывший заместитель главы города Алексей Осокин и бывший заместитель мэра Антон Мусихин, а также специалист горадминистрации Игорь Ивонин обвиняются в хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере

В обвинении фигурируют бывший директор Вологдагорводоканала Александр Присяжный и руководитель подрядной организации СК Север Анатолий Бутусов.

Вологжане обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

Решение о строительстве транспортной развязки в районе Белозерского шоссе. было принято в 2013 году, в июле того года между администрацией города Вологда и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство.

В результате акт приемки был подписан на сумму более 110 миллионов рублей.

Однако, как утверждает следствие, фактически работы были выполнены до заключения этого муниципального контракта силами и средствами «Вологдагорводоканала». Причем сметная стоимость объекта строительства была меньше в разы.

Таким образом, в результате незаконных действий чиновников, руководителей коммерческой организации и муниципального предприятия "Вологдагорводаканал" региональному и муниципальному бюджетам причинен ущерб на общую сумму свыше 70 миллионов рублей.

С 24 сентября обвиняемые приступили к ознакомлению с делом.

Все подозреваемые находятся в Вологде на подписке о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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