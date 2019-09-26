2019-09-26T11:49:59+03:00
Общество

Лыжница Юлия Чекалева провела уроки ГТО школьникам Вологодского района

Отличную форму продемонстрировал и глава района Сергей Жестянников
Иван Чухнин
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Вологжанка, известная лыжница Юлия Чекалева провела уроки ГТО в школах под Вологдой.

Чемпионка России, многократный призер мировых первенств, мастер спорта международного класса, а также посол ГТО в Вологодской области Юлия Чекалева побывала в трех школах района - Надеевской, Спасской и Перьевской школах.

Разговор шел об истории ГТО и новом этапе этого движения. Ребята продемонстрировали свою физподготовку. Задал темп - легко отжался от пола 20 раз, глава Вологодского района Сергей Жестянников.

« Только личным примером и никак иначе можно увлечь и

вдохновить! Путь к здоровью начинается с занятий в семье, в школе, в

поселковом спортклубе, на корте у дома. В первую очередь для наших детей,

для подрастающего поколения мы ремонтируем и строим новые спортивные

объекты, привлекаем тренеров и организаторов. Вологодский район –

территория спорта, лидер по внедрению системы ГТО в области, и сдавать

позиции мы не намерены», - отметил Сергей Жестянников.

Юлия Чекалева - частый гость Вологодского района. В апреле

лыжница принимала участие в массовой зарядке, которая проходила во

Всемирный день здоровья в поселке Майский. А в январе - поддерживала

участников спринтерских лыжных гонок в посёлке Васильевское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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