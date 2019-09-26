Лыжница Юлия Чекалева провела уроки ГТО школьникам Вологодского района
Вологжанка, известная лыжница Юлия Чекалева провела уроки ГТО в школах под Вологдой.
Чемпионка России, многократный призер мировых первенств, мастер спорта международного класса, а также посол ГТО в Вологодской области Юлия Чекалева побывала в трех школах района - Надеевской, Спасской и Перьевской школах.
Разговор шел об истории ГТО и новом этапе этого движения. Ребята продемонстрировали свою физподготовку. Задал темп - легко отжался от пола 20 раз, глава Вологодского района Сергей Жестянников.
« Только личным примером и никак иначе можно увлечь и
вдохновить! Путь к здоровью начинается с занятий в семье, в школе, в
поселковом спортклубе, на корте у дома. В первую очередь для наших детей,
для подрастающего поколения мы ремонтируем и строим новые спортивные
объекты, привлекаем тренеров и организаторов. Вологодский район –
территория спорта, лидер по внедрению системы ГТО в области, и сдавать
позиции мы не намерены», - отметил Сергей Жестянников.
Юлия Чекалева - частый гость Вологодского района. В апреле
лыжница принимала участие в массовой зарядке, которая проходила во
Всемирный день здоровья в поселке Майский. А в январе - поддерживала
участников спринтерских лыжных гонок в посёлке Васильевское.
ИСТОЧНИК KP.RU