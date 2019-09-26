2019-09-26T10:55:36+03:00
Общество

В Вологде исчезнут контейнеры с раздельным мусором

Компания, занимающаяся переработкой пластмасс, признала установку и обслуживание 200 контейнеров для пластика в Вологде нерентабельным
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото из группы «Полезное дело» в соцсети «ВКонтакте»Фото из группы «Полезное дело» в соцсети «ВКонтакте»Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что жители Вологды уже привыкли выкидывать пластик отдельно, контейнеры для раздельного мусора, расположенные по всему городу, начал демонтировать собственник. Завод по переработке пластмасс «Вторэкс» признал нерентабельным такое получение сырья. К Октябрю в Вологде исчезнут все 200 контейнеров, демонтаж уже начался.

По словам директора компании, чтобы контейнеры стали выгодными, необходимо разместить не менее 500 и вывозить сырье спецтранспортом. Многие вологжане уже заметили, что контейнеры исчезли или их стали редко опустошать. Жители домов заявляют, что привыкли к раздельному сбору, к экологичности. Теперь все будет по-старому.

Гендеректор "Вторэкса" объяснил, что не все вологжане утилизировали пластик верно. Для этого нужно прочитать инструкцию на контейнере: сдавать можно только ПЭТ-бутылки. Граждане же даже иногда кидали мусорные пакеты с мусором. Это тормозило работу оборудования. Теперь пластик завод будет получать с сортировочной станции, расположенной на территории старой городской свалки на улице Мудрова.

В России обсуждается возможность установки автоматов, которые за сдачу пластиковой бутылки возвращают ее стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ананьино и на Старо-Кирилловском шоссе установили все опоры уличного освещения
У бензовоза оторвало задние колеса, он на скорости перевернулся
Имя нового мэра Череповца назовут 24 октября
В Череповце трое детей сбежали из социального учреждения
В Череповецком районе ищут пропавшего мужчину
В Череповце заканчиваются места на городских кладбищах
Вынесено обвинительне заключение по громкому делу хищения при строительстве виадука в Вологде
Лыжница Юлия Чекалева провела уроки ГТО школьникам Вологодского района
В число долларовых миллиардеров вошли два сына Алексея Мордашова
Народные гиды проведут бесплатные экскурсии по Вологде
Почтальоны Вологодчины преодолели расстояние более 2,5 млн километров
В школе №30 Вологды установили первый тепловизор
В Устюжне заминировали Сбербанк?
Вологжанка отметила вековой юбилей
4 рубля за литр будут платить тотьмичи на уличной колонке
Череповецкая пенсионерка отдала миллион, чтобы вернуть деньги из МММ
Петербурженку будут судить за разведение 350 маковых кустов в Устюжне
Вологжане могут пройти курсы по партнёрским родам
В Череповце объявили победителей конкурса "Человек года"
В Череповце мигающий желтый станет короче
В Череповце Хендай нанес серьезные травмы 59-летней женщине-пешеходу
В Череповце Росгвардия задержала загрязнителей бассейна