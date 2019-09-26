В Вологде исчезнут контейнеры с раздельным мусором

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-26T10:55:36+03:00

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Несмотря на то, что жители Вологды уже привыкли выкидывать пластик отдельно, контейнеры для раздельного мусора, расположенные по всему городу, начал демонтировать собственник. Завод по переработке пластмасс «Вторэкс» признал нерентабельным такое получение сырья. К Октябрю в Вологде исчезнут все 200 контейнеров, демонтаж уже начался.

По словам директора компании, чтобы контейнеры стали выгодными, необходимо разместить не менее 500 и вывозить сырье спецтранспортом. Многие вологжане уже заметили, что контейнеры исчезли или их стали редко опустошать. Жители домов заявляют, что привыкли к раздельному сбору, к экологичности. Теперь все будет по-старому.

Гендеректор "Вторэкса" объяснил, что не все вологжане утилизировали пластик верно. Для этого нужно прочитать инструкцию на контейнере: сдавать можно только ПЭТ-бутылки. Граждане же даже иногда кидали мусорные пакеты с мусором. Это тормозило работу оборудования. Теперь пластик завод будет получать с сортировочной станции, расположенной на территории старой городской свалки на улице Мудрова.

В России обсуждается возможность установки автоматов, которые за сдачу пластиковой бутылки возвращают ее стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU