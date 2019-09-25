В школе №30 Вологды установили первый тепловизор

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-25T17:35:35+03:00

Людей с повышенной температурой тепловизор отловит уже на входе в школу. Фото: Иван Чухнин

Он должен помочь бороться с эпидемиями ОРВИ и гриппа

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Тепловизор начал работать в школе № 30 Вологды. Он позволит эффективнее бороться с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

Поручение было дано Мэром Вологды Сергеем Воропановым в ходе публичного отчета Администрации города. Прибретен прибор на средства городского бюджета. Он установлен в школе № 30 - самом крупном учебном заведении Вологды.

«Второй год мы пытаемся погасить волну заболеваемости в детских садах и школах и, помимо традиционных методов:

проветривания, утренних фильтров и так далее, пробуем и другие варианты. Уже подтвердили свою эффективность рециркуляторы - приборы для обеззараживания воздуха, установленные в детских садах и школах, а новые детсады сдаются только при наличии такого оборудования. В этом году на базе школы № 30 мы решили попробовать новый метод - тепловизор», - отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Тепловизор имеет две камеры - одна снимает входящего человека, другая сканирует и фиксирует температуру тела. Информация передается на компьютер на вахте учреждения.

Так что ребенка с повышенной температурой электроника отлавливает сразу на входе в школу.

После этого оповещаются родители ученика, ребенка осматривает медик. Пока тепловизор сработал лишь однажды, зафиксировав пониженную температуру у одной из учениц. Однако никаких заболеваний у нее выявлено не было.

«Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил в качестве пилотного проекта закупить для одной из школ тепловизор. Я предложила нашу, так как на сегодняшний день контингент составляет 1730 учащихся. Мы проверим, как работает тепловизор в пик заболеваемости, как он помогает осуществлять профилактику простудных заболеваний. Если этот прибор поможет нам минимизировать эпидподъем, то, конечно, его использование будет полностью оправдано», - прокомментировала новшество директор школы № 30, депутат Вологодской городской Думы Светлана Дорочинская.

Эксперимент с тепловизором в школе № 30 продлится на протяжении учебного года.

Если прибор подтвердит свою эффективность, тепловизоры будут закуплены и для других школ.

Как сообщает пресс-служба администрации города, рециркуляторы - ультрафиолетовые очистители воздуха массово появились в школах и детских садах Вологды в декабре 2017 года. Всего город приобрел 280 приборов, их получили все детские сады и школы.

По данным Роспотребнадзора, приборы снизили заболеваемость: меньше стали болеть дети от 7 до 14 лет и от 3 до 6 лет, сократились случаи внебольничных пневмоний.

В 2019 году на покупку тепловизора, а также 106 рециркуляторов было выделено из бюджета города 2,4 млн рублей. 65 приборов смонтируют в 55 детсадах, по одному аппарату получат 38 школ, еще три рециркулятора установят в учреждениях дополнительного образования. Мэр Вологды поручил в течение трех лет в школах, детских садах и центрах допобразования областной столицы установить 500 рециркуляторов.

ИСТОЧНИК KP.RU