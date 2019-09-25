В Устюжне заминировали Сбербанк?
В Устюжне заминировали здание, находящееся возле отделения полиции. На место прибыли спецслужбы.
Люди срочно были выведены из здания, которое находится прямо напротив здания отделения полиции: по адресу ул. Карла Маркса, дом 4. В этом здании находятся Сбербанк, отдел ГИБДД района, гостиница, кафе, центр красоты и здоровья и офисы организаций.
Как сообщает Устюженский городской портал, около 14 часов в дежурную часть отделения полиции по Устюженскому району позвонил неизвестный и сообщил, что здание заминировано.
Сотрудники полиции перекрыли улицу для движения автомобилей, эвакуировали людей и оцепили здание.
Специалистов-взрывотехников пришлось вызывать из Череповца. Поэтому проверка сообщения затянулась.
Редакция "Комсомолки" ждет официального комментария. Информация будет дополняться.
ИСТОЧНИК KP.RU