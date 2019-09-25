В Устюжне заминировали Сбербанк?

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-25T18:24:48+03:00

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В Устюжне заминировали здание, находящееся возле отделения полиции. На место прибыли спецслужбы.

Люди срочно были выведены из здания, которое находится прямо напротив здания отделения полиции: по адресу ул. Карла Маркса, дом 4. В этом здании находятся Сбербанк, отдел ГИБДД района, гостиница, кафе, центр красоты и здоровья и офисы организаций.

Как сообщает Устюженский городской портал, около 14 часов в дежурную часть отделения полиции по Устюженскому району позвонил неизвестный и сообщил, что здание заминировано.

Сотрудники полиции перекрыли улицу для движения автомобилей, эвакуировали людей и оцепили здание.

Специалистов-взрывотехников пришлось вызывать из Череповца. Поэтому проверка сообщения затянулась.

Редакция "Комсомолки" ждет официального комментария. Информация будет дополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU