Вологжанка отметила вековой юбилей

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-25T14:28:38+03:00

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Вологжанка Фаина Бойкова отпраздновала свое столетие. Фаина Вениаминовна родилась в 1919 году, в годы ВОВ работала фельдшером, потом медсестрой - посвятила всю жизнь медицине. Помогала людям в инфекционной больнице в Соколе, потом переехала в Вологду. У женщины не осталось ближайших родственников, за ней присматривает соцработник, сейчас она на инвалидности.

Заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа пришел к Фаине Вениаминовне в гости и поздравил юбиляршу с Днем рождения. Она рассказала гостям о временах Великой Отечественной войны, как она пережила бомбежки и как ее спасли красноармейцы.

Сотрудники городского ЗАГСа ведут Книгу почетных юбиляров, куда Фаина Вениаминовна торжественно внесла и свою подпись.

ИСТОЧНИК KP.RU