2019-09-25T14:28:38+03:00
Общество

Вологжанка отметила вековой юбилей

Заместитель мэра Вологды поздравил именинницу с сотым днем рождения
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: администрация города Вологды
Изменить размер текста:

Вологжанка Фаина Бойкова отпраздновала свое столетие. Фаина Вениаминовна родилась в 1919 году, в годы ВОВ работала фельдшером, потом медсестрой - посвятила всю жизнь медицине. Помогала людям в инфекционной больнице в Соколе, потом переехала в Вологду. У женщины не осталось ближайших родственников, за ней присматривает соцработник, сейчас она на инвалидности.

Заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа пришел к Фаине Вениаминовне в гости и поздравил юбиляршу с Днем рождения. Она рассказала гостям о временах Великой Отечественной войны, как она пережила бомбежки и как ее спасли красноармейцы.

Сотрудники городского ЗАГСа ведут Книгу почетных юбиляров, куда Фаина Вениаминовна торжественно внесла и свою подпись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
4 рубля за литр будут платить тотьмичи на уличной колонке
Череповецкая пенсионерка отдала миллион, чтобы вернуть деньги из МММ
Петербурженку будут судить за разведение 350 маковых кустов в Устюжне
Вологжане могут пройти курсы по партнёрским родам
В Череповце объявили победителей конкурса "Человек года"
В Череповце мигающий желтый станет короче
В Череповце Хендай нанес серьезные травмы 59-летней женщине-пешеходу
В Череповце Росгвардия задержала загрязнителей бассейна
Вологжане задержали питерских контрабандистов с 45 кг наркотиков
Олег Васильев не приходил в вологодский госуниверситет с заявлением о работе
23-летнюю череповчанку осудят за падение сына полутора лет с 4 этажа
Череповецкий мотоциклист серьезно пострадал из-за нарушителя ПДД
Вологжане Михаил Карачев и Александр Кокшаров попали под суд
Двое вологжан погибли из-за перевернувшейся лодки
Вологжанин обрёл жену во время матча "Динамо"
В Вологде водитель "Лады" сбил 9-летнего мальчика на зебре
В Вологде водитель иномарки сбил знак пешеходника вместе с женщиной
Череповчане обнаружили, что их подвал сплошь покрыт нечистотами
Череповчанин зарезал соседей по даче, которые хотели спасти его любовь
В Череповце неисправный холодильник стал причиной пожара
Вологодского ветеринара покажут по НТВ
В Череповце МАЗ снес светофор
В Череповце пьяный предприниматель избил полицейских на детской площадке
Пьяный петербуржец вихлял микроавтобусом в Череповце
Заместителя губернатора Олега Васильева трудоустроят в госуниверситет
"Смотрящего" за Вологодской областью арестовали на два месяца
В Череповце прошли рейды на собачников
Двум маленьким череповчанкам вызвали спасателей, чтобы они не умерли от ужаса