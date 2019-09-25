4 рубля за литр будут платить тотьмичи на уличной колонке

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-25T13:30:11+03:00

Оплачивать воду с колонки предлагается по карте, которая будет доступна только людям без долгов по ЖКХ

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В Тотемском районе разместят платные уличные колонки. Уже на этой неделе запустят первый терминал, еще планируется разместить три других. Находиться они будут в деревне Галицкая, в Тотьме на улицах Заречная и Загородная и в поселке Усть-Еденьга.

За литр воды с такой колонки придется выложить 3 рубля 50 копеек. Оплата будет проводиться по спецкарте, ее можно получить в администрации района, если у вас нет долга по ЖКХ. Пополнять ее необходимо в «Водоканале».

Администрация Тотемского района заявила, что такие меры были необходимы, т.к. жители бесконтрольно берут воду, изнашивают оборудование и приносят убытки местному «Водоканалу». Теперь в стоимость воды входит обслуживание и ремонт колонок.

ИСТОЧНИК KP.RU