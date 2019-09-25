2019-09-25T12:03:52+03:00
Происшествия

Череповецкая пенсионерка отдала миллион, чтобы вернуть деньги из МММ

Уборщица одного из предприятий города металлургов набрала кредитов, потому что хотела получить компенсацию в 9 миллионов за участие в финансовой пирамиде 90-х
Евдокия САХАРОВА
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69-летняя череповецкая уборщица отдала миллион рублей мошенникам. Женщине позвонили неизвестные и обрадовали, что она может получить компенсацию за потерянные сбережения, вложенные в одну из финансовых пирамид 90-х годов. УМВД Череповца сообщило, что аферисты сулили ей 9 миллионов рублей, нужно было лишь внести 1 миллион взноса.

Обманутая череповчанка три месяца занимала деньги у родственников, знакомых и финансовых организаций. Постепенно она перевела 1 миллион на счета мошенников. Компенсации она, конечно, не дождалась и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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