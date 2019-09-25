Петербурженку будут судить за разведение 350 маковых кустов в Устюжне

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-25T11:46:33+03:00

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У садового домика в Устюжне Вологодской области полицейские обнаружили плантацию мака. Жительница Санкт-Петербурга развела у себя на даче 350 запрещенных кустов. Женщина благополучно ухаживала за яркими цветочками до того момента, как правоохранители не объяснили ей, что это незаконно. На нее завели уголовное дело.

Петербурженка утверждает, что она просто обнаружила рядом с дачей всходы и стала за ними присматривать, делала она это без цели сбыта. В середине июля ее задержали. Вину нарушительница признала. В России запрещено возделывать виды мака, содержащие наркотические вещества. Женщина попала под статью «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

ИСТОЧНИК KP.RU