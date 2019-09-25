2019-09-25T12:07:16+03:00
Общество

В Череповце объявили победителей конкурса "Человек года"

Депутаты Гордумы назвали пятерых лучших людей города металлургов
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:

В минувший вторник в Череповце из 17 горожан отобрали пятерых победителей конкурса "Человек года". Депутаты Гордумы города металлургов определяли лучших в 5 сферах.

Человеком года в хозяйственно-экономической деятельности стала Анна Смирнова, главный архитектор АО "Апатит".

Человеком года в сфере социальной деятельности выбрали Людмилу Гусеву, советника генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь".

Звание "Человек года" в общественной деятельности присвоили Николаю Печникову, председателю городского совета ветеранов.

В номинации "Человек года. Молодое поколение" победила Юлия Мажарова, председатель областной общественной организации "Будущее есть!".

Лучшим социальным проектом года признан проект "Путешествие по Вологодчине". Автором квеста является Ольга Воронова, председатель Союза женщин Череповца.

Торжественное награждение победителей планируют провести на мероприятии, посвященном празднованию Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологжанка отметила вековой юбилей
4 рубля за литр будут платить тотьмичи на уличной колонке
Череповецкая пенсионерка отдала миллион, чтобы вернуть деньги из МММ
Петербурженку будут судить за разведение 350 маковых кустов в Устюжне
Вологжане могут пройти курсы по партнёрским родам
В Череповце мигающий желтый станет короче
В Череповце Хендай нанес серьезные травмы 59-летней женщине-пешеходу
В Череповце Росгвардия задержала загрязнителей бассейна
Вологжане задержали питерских контрабандистов с 45 кг наркотиков
Олег Васильев не приходил в вологодский госуниверситет с заявлением о работе
23-летнюю череповчанку осудят за падение сына полутора лет с 4 этажа
Череповецкий мотоциклист серьезно пострадал из-за нарушителя ПДД
Вологжане Михаил Карачев и Александр Кокшаров попали под суд
Двое вологжан погибли из-за перевернувшейся лодки
Вологжанин обрёл жену во время матча "Динамо"
В Вологде водитель "Лады" сбил 9-летнего мальчика на зебре
В Вологде водитель иномарки сбил знак пешеходника вместе с женщиной
Череповчане обнаружили, что их подвал сплошь покрыт нечистотами
Череповчанин зарезал соседей по даче, которые хотели спасти его любовь
В Череповце неисправный холодильник стал причиной пожара
Вологодского ветеринара покажут по НТВ
В Череповце МАЗ снес светофор
В Череповце пьяный предприниматель избил полицейских на детской площадке
Пьяный петербуржец вихлял микроавтобусом в Череповце
Заместителя губернатора Олега Васильева трудоустроят в госуниверситет
"Смотрящего" за Вологодской областью арестовали на два месяца
В Череповце прошли рейды на собачников
Двум маленьким череповчанкам вызвали спасателей, чтобы они не умерли от ужаса