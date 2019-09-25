В Череповце объявили победителей конкурса "Человек года"

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-25T12:07:16+03:00

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В минувший вторник в Череповце из 17 горожан отобрали пятерых победителей конкурса "Человек года". Депутаты Гордумы города металлургов определяли лучших в 5 сферах.

Человеком года в хозяйственно-экономической деятельности стала Анна Смирнова, главный архитектор АО "Апатит".

Человеком года в сфере социальной деятельности выбрали Людмилу Гусеву, советника генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь".

Звание "Человек года" в общественной деятельности присвоили Николаю Печникову, председателю городского совета ветеранов.

В номинации "Человек года. Молодое поколение" победила Юлия Мажарова, председатель областной общественной организации "Будущее есть!".

Лучшим социальным проектом года признан проект "Путешествие по Вологодчине". Автором квеста является Ольга Воронова, председатель Союза женщин Череповца.

Торжественное награждение победителей планируют провести на мероприятии, посвященном празднованию Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU