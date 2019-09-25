2019-09-25T09:19:19+03:00
Общество

В Череповце мигающий желтый станет короче

После нескольких смертельных ДТП ГИБДД приняло решение сократить паузу между сигналами светофоров
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце укоротят паузу между красным и зеленым светом светофоров. Начальник УМВД России по Череповцу рассказал о принятом решении депутатам Гордумы в минувший вторник. По словам специалистов, долгая пауза мигающего желтого приводит к желанию проскочить на этот сигнал, что ведет к печальным последствиям. Техническое исполнение уже проработано, начаты испытания. Эксперты ГИБДД проанализировали записи камер видеонаблюдения и утверждают, что выводы однозначны. Кроме того, планируются регулярные рейды на нарушителей.

Такое предложение ГИБДД решили внести после нескольких смертельных ДТП. Одним из водителей был сотрудник Дарвинского заповедника, который сбил на смерть троих на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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