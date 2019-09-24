2019-09-24T16:51:02+03:00
Происшествия

В Череповце Хендай нанес серьезные травмы 59-летней женщине-пешеходу

Внедорожник задним ходом сбил с ног проходившую мимо женщину, она получила черепно-мозговую травму
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В минувший понедельник в городе металлургов в ДТП серьезно пострадала женщина-пешеход. Ее сбили на улице Боршодской во дворе дома №32. Около 6 часов вечера 54-летний водитель «Хёндай IХ35» двигался задним ходом, не заметил проходившую мимо 59-летнюю женщину и совершил наезд.

Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану головы и госпитализировали в Вологодскую областную больницу №2, сообщает ОГИБДД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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