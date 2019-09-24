В Череповце Росгвардия задержала загрязнителей бассейна

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-24T16:16:53+03:00

Пьяные мужчины на запрос оплатить сауну и уборку мусора в ней ответили отказом даже сотрудникам Росгвардии

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Сотрудникам Росгвардии пришлось выезжать на вызов в одну из саун Череповца. Около часа ночи двое мужчин дебоширили и отказывались платить. Администратор заведения пояснила, что череповчане засиделись дольше оплаченного времени и прилично выпили, кроме того навели беспорядок и накидали мусор в бассейн. Она попросила их заплатить за время и за уборку воды.

Мужчины же начали вести себя грубо и скандалить, девушке пришлось нажать тревожную кнопку. Двух нетрезвых дебоширов 29 и 34 лет задержали. Платить они по прежнему отказывались.

ИСТОЧНИК KP.RU