2019-09-24T16:16:53+03:00
Общество

В Череповце Росгвардия задержала загрязнителей бассейна

Пьяные мужчины на запрос оплатить сауну и уборку мусора в ней ответили отказом даже сотрудникам Росгвардии
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Сотрудникам Росгвардии пришлось выезжать на вызов в одну из саун Череповца. Около часа ночи двое мужчин дебоширили и отказывались платить. Администратор заведения пояснила, что череповчане засиделись дольше оплаченного времени и прилично выпили, кроме того навели беспорядок и накидали мусор в бассейн. Она попросила их заплатить за время и за уборку воды.

Мужчины же начали вести себя грубо и скандалить, девушке пришлось нажать тревожную кнопку. Двух нетрезвых дебоширов 29 и 34 лет задержали. Платить они по прежнему отказывались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце Хендай нанес серьезные травмы 59-летней женщине-пешеходу
Вологжане задержали питерских контрабандистов с 45 кг наркотиков
Олег Васильев не приходил в вологодский госуниверситет с заявлением о работе
23-летнюю череповчанку осудят за падение сына полутора лет с 4 этажа
Череповецкий мотоциклист серьезно пострадал из-за нарушителя ПДД
Вологжане Михаил Карачев и Александр Кокшаров попали под суд
Двое вологжан погибли из-за перевернувшейся лодки
Вологжанин обрёл жену во время матча "Динамо"
В Вологде водитель "Лады" сбил 9-летнего мальчика на зебре
В Вологде водитель иномарки сбил знак пешеходника вместе с женщиной
Череповчане обнаружили, что их подвал сплошь покрыт нечистотами
Череповчанин зарезал соседей по даче, которые хотели спасти его любовь
В Череповце неисправный холодильник стал причиной пожара
Вологодского ветеринара покажут по НТВ
В Череповце МАЗ снес светофор
В Череповце пьяный предприниматель избил полицейских на детской площадке
Пьяный петербуржец вихлял микроавтобусом в Череповце
Заместителя губернатора Олега Васильева трудоустроят в госуниверситет
"Смотрящего" за Вологодской областью арестовали на два месяца
В Череповце прошли рейды на собачников
Двум маленьким череповчанкам вызвали спасателей, чтобы они не умерли от ужаса