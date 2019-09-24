2019-09-24T15:25:28+03:00
Происшествия

Вологжане задержали питерских контрабандистов с 45 кг наркотиков

Двое жителей Санкт-Петербурга, по версии следствия, занимались распространением наркотиков по все стране
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

Вологодские полицейские задержали участников организованной преступной группы из Санкт-Петербурга. У двоих мужчин изъяли 45 килограмм наркотиков, они распространяли запрещенные вещества через тайники-закладки по всей России.

Межрегиональная ОПГ организовали пути передачи наркотиков в Ленинградской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Калининградской областях, республиках Татарстан и Чувашии. Стало известно, что за вступление в ОПГ необходимо было внести большой денежный взнос.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Вологодской области весной этого года задержали мужчин 1984 и 1985 годов рождения в ходе спецоперации под кодовым названием "Гром". Один попался на трассе под Череповцом, второго "повязали" в Санкт-Петербурге. Каждому наркодилеру грозит до 20 лет лишения..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце Хендай нанес серьезные травмы 59-летней женщине-пешеходу
В Череповце Росгвардия задержала загрязнителей бассейна
Олег Васильев не приходил в вологодский госуниверситет с заявлением о работе
23-летнюю череповчанку осудят за падение сына полутора лет с 4 этажа
Череповецкий мотоциклист серьезно пострадал из-за нарушителя ПДД
Вологжане Михаил Карачев и Александр Кокшаров попали под суд
Двое вологжан погибли из-за перевернувшейся лодки
Вологжанин обрёл жену во время матча "Динамо"
В Вологде водитель "Лады" сбил 9-летнего мальчика на зебре
В Вологде водитель иномарки сбил знак пешеходника вместе с женщиной
Череповчане обнаружили, что их подвал сплошь покрыт нечистотами
Череповчанин зарезал соседей по даче, которые хотели спасти его любовь
В Череповце неисправный холодильник стал причиной пожара
Вологодского ветеринара покажут по НТВ
В Череповце МАЗ снес светофор
В Череповце пьяный предприниматель избил полицейских на детской площадке
Пьяный петербуржец вихлял микроавтобусом в Череповце
Заместителя губернатора Олега Васильева трудоустроят в госуниверситет
"Смотрящего" за Вологодской областью арестовали на два месяца
В Череповце прошли рейды на собачников
Двум маленьким череповчанкам вызвали спасателей, чтобы они не умерли от ужаса