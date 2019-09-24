Вологжане задержали питерских контрабандистов с 45 кг наркотиков
Вологодские полицейские задержали участников организованной преступной группы из Санкт-Петербурга. У двоих мужчин изъяли 45 килограмм наркотиков, они распространяли запрещенные вещества через тайники-закладки по всей России.
Межрегиональная ОПГ организовали пути передачи наркотиков в Ленинградской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Калининградской областях, республиках Татарстан и Чувашии. Стало известно, что за вступление в ОПГ необходимо было внести большой денежный взнос.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Вологодской области весной этого года задержали мужчин 1984 и 1985 годов рождения в ходе спецоперации под кодовым названием "Гром". Один попался на трассе под Череповцом, второго "повязали" в Санкт-Петербурге. Каждому наркодилеру грозит до 20 лет лишения..
ИСТОЧНИК KP.RU