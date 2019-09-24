Олег Васильев не приходил в вологодский госуниверситет с заявлением о работе
В Вологодском государственном университете прокомментировали информацию о трудоустройстве в вуз Олега Васильева.
СМИ региона прочили ему должность проректора вуза.
Пресс-служба ВоГУ распространила официальный комментарий ректора Вячеслава Приятелева:
"С большим уважением отношусь и к самому Олегу Александровичу, и к его профессиональным качествам. Управленческая команда университета значительно усилилась бы с его приходом к нам. Но Олег Александрович пока не обращался к нам по вопросам трудоустройства, и в штатном расписании ВоГУ на данный момент нет вакантной должности, соответствующей его профессиональному уровню».
ИСТОЧНИК KP.RU