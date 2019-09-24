2019-09-24T14:07:20+03:00
Общество

Олег Васильев не приходил в вологодский госуниверситет с заявлением о работе

По мнению ректора, в вузе нет вакантной должности, соответствующей его профессиональному уровню
Иван Чухнин
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В Вологодском государственном университете прокомментировали информацию о трудоустройстве в вуз Олега Васильева.

СМИ региона прочили ему должность проректора вуза.

Пресс-служба ВоГУ распространила официальный комментарий ректора Вячеслава Приятелева:

"С большим уважением отношусь и к самому Олегу Александровичу, и к его профессиональным качествам. Управленческая команда университета значительно усилилась бы с его приходом к нам. Но Олег Александрович пока не обращался к нам по вопросам трудоустройства, и в штатном расписании ВоГУ на данный момент нет вакантной должности, соответствующей его профессиональному уровню».

ИСТОЧНИК KP.RU

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