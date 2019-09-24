2019-09-24T14:00:48+03:00
Происшествия

23-летнюю череповчанку осудят за падение сына полутора лет с 4 этажа

Жительница Череповца предстанет перед судом за оставление ребенка в опасности и причинение тяжкого вреда здоровью
Евдокия САХАРОВА
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20 августа в Череповце полуторагодовалый малыш выпал из окна кухни на 4 этаже, выдавив незакрепленное стекло своим весом. Скоро должен состоятся суд над его 23-летней матерью, которая оставила свое чадо в опасности. Ребенок получил травму головы и переломы. Трагедия произошла в коммунальной квартире в пятиэтажке на улице Мира, 13.

Следователи выяснили, что женщина знала о том, что окно небезопасно: она поставила ребенка на подоконник и отвернулась. В одной из рам стекла не было, в другой оно было закреплено плохо. Дитя стояло спиной к окну и шагнуло назад - так мальчик выпал на улицу. Известно, что мать пострадавшего не замужем и воспитывает помимо него двоих детей - младенца и трехлетнего малыша.

Расследование уголовного дела завершено, теперь судьбу матери решит суд. Правоохранители обещают дать оценку работе соцслужб. Об ограничении череповчанки в родительских правах пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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