2019-09-24T13:25:29+03:00
Происшествия

Череповецкий мотоциклист серьезно пострадал из-за нарушителя ПДД

24-летнего мотоциклиста госпитализировали с тяжелыми травмами после аварии на улице Архангельской
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: по Череповцу ОГИБДД
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Страшное ДТП произошло в минувший понедельник на улице Архангельской в Череповце. Около 8 вечера у дома №43 в аварии серьезно пострадал мотоциклист.

Со стороны Северного моста двигался "Фольксваген-Гольф". По какой-то причине 37-летний водитель при перестроении не уступил дорогу мотоциклу "Хонда СВ-400".

24-летнего мотоциклиста госпитализировали медики с переломом плеча и ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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