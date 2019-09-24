2019-09-24T12:49:42+03:00
Общество

Вологжане Михаил Карачев и Александр Кокшаров попали под суд

Они незаконно срубили 29 деревьев
Иван Чухнин
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Два вологжанина были обвинены в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

В Никольском районном суде 18 сентября 2019 года был вынесен приговор в отношении Михаила Карачева и Александра Кокшарова.

Карачев и Кокшаров покусились на деревья в лесном массиве вблизи деревни Виноград Никольского района. Без разрешительных документов подсудимые, используя бензопилу, повалили 26 елей - общий объем древесины составил почти 20 кубометров, кроме того, под пилу пошло 2 сосны - это еще 1,586 кубометра незаконно добытой древесины. Кроме того, была срублена осина.

Всего лесному фонду РФ был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 206 938 рублей.

Подсудимые согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме. Дело слушалось в особом порядке. При назначении наказания суд учел положительные характеристики обоих подсудимых, частичное добровольное возмещение ущерба, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. В результате был вынесен приговор: суд назначил каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Исковые требования Департамента лесного комплекса Вологодской области о солидарном взыскании с Карачева и Кокшарова в счет возмещения причиненного преступлением лесному фонду РФ ущерба в сумме 205 438 рублей суд передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворение иска. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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