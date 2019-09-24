Двое вологжан погибли из-за перевернувшейся лодки
42 и 45-летний мужчины погибли на озере Вожа под Кирилловом. Трагедия случилась в минувший понедельник около часа дня. Вологжане хотели перевезти стройматериалы на другой берег озера, но лодка перевернулась из-за волн и они оказались в воде.
Удалось найти лодку, доски, монтажную пену и тело младшего погибшего (его обнаружили рыбаки). Тело 45-летнего мужчины так и не нашли.
Назначена судмедэкспертиза по результатам которой примут процессуальное решение. Обстоятельства и причины случившегося еще выясняются, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU