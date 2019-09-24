Двое вологжан погибли из-за перевернувшейся лодки

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-24T12:44:45+03:00

Трагедия произошла в Кирилловском районе на озере Вожа: мужчины хотели перевезти стройматериалы на другой берег

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42 и 45-летний мужчины погибли на озере Вожа под Кирилловом. Трагедия случилась в минувший понедельник около часа дня. Вологжане хотели перевезти стройматериалы на другой берег озера, но лодка перевернулась из-за волн и они оказались в воде.

Удалось найти лодку, доски, монтажную пену и тело младшего погибшего (его обнаружили рыбаки). Тело 45-летнего мужчины так и не нашли.

Назначена судмедэкспертиза по результатам которой примут процессуальное решение. Обстоятельства и причины случившегося еще выясняются, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU