2019-09-24T12:44:45+03:00
Происшествия

Двое вологжан погибли из-за перевернувшейся лодки

Трагедия произошла в Кирилловском районе на озере Вожа: мужчины хотели перевезти стройматериалы на другой берег
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

42 и 45-летний мужчины погибли на озере Вожа под Кирилловом. Трагедия случилась в минувший понедельник около часа дня. Вологжане хотели перевезти стройматериалы на другой берег озера, но лодка перевернулась из-за волн и они оказались в воде.

Удалось найти лодку, доски, монтажную пену и тело младшего погибшего (его обнаружили рыбаки). Тело 45-летнего мужчины так и не нашли.

Назначена судмедэкспертиза по результатам которой примут процессуальное решение. Обстоятельства и причины случившегося еще выясняются, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце Хендай нанес серьезные травмы 59-летней женщине-пешеходу
В Череповце Росгвардия задержала загрязнителей бассейна
Вологжане задержали питерских контрабандистов с 45 кг наркотиков
Олег Васильев не приходил в вологодский госуниверситет с заявлением о работе
23-летнюю череповчанку осудят за падение сына полутора лет с 4 этажа
Череповецкий мотоциклист серьезно пострадал из-за нарушителя ПДД
Вологжане Михаил Карачев и Александр Кокшаров попали под суд
Вологжанин обрёл жену во время матча "Динамо"
В Вологде водитель "Лады" сбил 9-летнего мальчика на зебре
В Вологде водитель иномарки сбил знак пешеходника вместе с женщиной
Череповчане обнаружили, что их подвал сплошь покрыт нечистотами
Череповчанин зарезал соседей по даче, которые хотели спасти его любовь
В Череповце неисправный холодильник стал причиной пожара
Вологодского ветеринара покажут по НТВ
В Череповце МАЗ снес светофор
В Череповце пьяный предприниматель избил полицейских на детской площадке
Пьяный петербуржец вихлял микроавтобусом в Череповце
Заместителя губернатора Олега Васильева трудоустроят в госуниверситет
"Смотрящего" за Вологодской областью арестовали на два месяца
В Череповце прошли рейды на собачников
Двум маленьким череповчанкам вызвали спасателей, чтобы они не умерли от ужаса