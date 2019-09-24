2019-09-24T12:22:25+03:00
Общество

Вологжанин обрёл жену во время матча "Динамо"

Мужчина должен был прокомментировать игру с точки зрения болельщика, но вместо этого устроил свою семейную жизнь
Евдокия САХАРОВА
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Фото: скриншот эфира "Динамо ТВ"Фото: скриншот эфира "Динамо ТВ"
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Болельщик из Вологды воспользовался своим положением и на футбольном матче сделал предложение своей девушке. Вологжанин Алексей Бердников решил со своей лучшей половиной посетить игру чемпионата России по футболу в Москве. На матче «Динамо» — «Сочи», который прошел 22 сентября, он был допущен в кабину комментатора для описания хода игры с точки зрения фаната "Динамо". Вместо этого вологжанин на всю страну предложил руку и сердце своей девушке. Она сказала "да".

"Динамо" тот матч проиграл со счетом 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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