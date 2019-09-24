2019-09-24T11:36:16+03:00
Происшествия

В Вологде водитель иномарки сбил знак пешеходника вместе с женщиной

ДТП произошло на улице Козленской возле дома 88
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В областной столице 23 сентября в 7 утра "Форд Фокус" вылетел на тротуар. Авария случилась возле дома № 88 на улице Козленской. Водитель иномарки сбил дорожный знак и 33-летнюю женщину.

Пресс-служба областного ГИБДД сообщила, что Форд двигался по Яшина в сторону Герцена. Из-за сложных дорожных условий и высокой скорости, водитель, пытаясь избежать столкновения с «ЗАЗ Шанс», вырулил на тротуар. Там снес знак пешеходного перехода и женщину. Пострадавшая получила травмы, медики назначили ей амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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