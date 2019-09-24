2019-09-24T10:58:57+03:00
Происшествия

Череповчане обнаружили, что их подвал сплошь покрыт нечистотами

Жители дома по улице Краснодонцев, 26а пожаловались, что уже как месяц ощущают неприятные запахи в подъезде и квартирах
Евдокия САХАРОВА
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В социальной сети череповчане пожаловались на прорыв канализационной трубы, произошедший в подвале дома Краснодонцев, 26а. Они с месяц ощущали запахи в своем подъезде и квартирах и рассказали, что УК совсем не помогает решить проблему: «на все устные обращения УК не реагирует или говорит, что все хорошо и нам кажется […], просто засор».

Управляющая компания объяснила, что инцидент произошел из-за ненадлежащего использования канализации. Кто-то смыл полиэтиленовые пакеты в туалет - пришлось прочищать засор. Периодически из-за этого продукты жизнедеятельность проливались на пол подвала. Представитель УК сообщил, что подвал почищен и обработан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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