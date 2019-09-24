Череповчане обнаружили, что их подвал сплошь покрыт нечистотами
В социальной сети череповчане пожаловались на прорыв канализационной трубы, произошедший в подвале дома Краснодонцев, 26а. Они с месяц ощущали запахи в своем подъезде и квартирах и рассказали, что УК совсем не помогает решить проблему: «на все устные обращения УК не реагирует или говорит, что все хорошо и нам кажется […], просто засор».
Управляющая компания объяснила, что инцидент произошел из-за ненадлежащего использования канализации. Кто-то смыл полиэтиленовые пакеты в туалет - пришлось прочищать засор. Периодически из-за этого продукты жизнедеятельность проливались на пол подвала. Представитель УК сообщил, что подвал почищен и обработан.
ИСТОЧНИК KP.RU