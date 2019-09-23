Череповчанин зарезал соседей по даче, которые хотели спасти его любовь

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-23T15:43:56+03:00

59-летнему мужчине грозит до 18 лет лишения, за убийство 66-летнего соседа и тяжкие ранения 41-летнего

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Следователи Вологодской области завершили расследование уголовного дела о нападении череповчанином на соседей. В одном из садовых сообществ в Череповецком районе около реки Ягробы 8 июня произошло кровавое преступление.

Соседи услышали мужские и женские крики из дачного домика и поспешили на помощь. Там 59-летний мужчина избивал свою сожительницу. Двое мужчин попытались отбить женщину, но в итоге пострадали сами. У нападавшего был нож, которым он нанес как минимум 5 ранений в живот 41-летнему соседу и несколько 66-летнему в сердце. Старший мужчина погиб, младший родственник выжил благодаря медикам.

Подозреваемый находится под стражей. Ему вменяют "Убийство и покушение на убийство двух лиц". Он может сесть на 18 лет, сообщает областное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU