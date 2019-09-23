Череповчанин зарезал соседей по даче, которые хотели спасти его любовь
Следователи Вологодской области завершили расследование уголовного дела о нападении череповчанином на соседей. В одном из садовых сообществ в Череповецком районе около реки Ягробы 8 июня произошло кровавое преступление.
Соседи услышали мужские и женские крики из дачного домика и поспешили на помощь. Там 59-летний мужчина избивал свою сожительницу. Двое мужчин попытались отбить женщину, но в итоге пострадали сами. У нападавшего был нож, которым он нанес как минимум 5 ранений в живот 41-летнему соседу и несколько 66-летнему в сердце. Старший мужчина погиб, младший родственник выжил благодаря медикам.
Подозреваемый находится под стражей. Ему вменяют "Убийство и покушение на убийство двух лиц". Он может сесть на 18 лет, сообщает областное управление Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU