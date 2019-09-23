В Череповце неисправный холодильник стал причиной пожара
В 8 часов вчера в городе металлургов в одной из квартир вспыхнул холодильник
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Пожарным Череповца пришлось в минувший вечер выехать на улицу Моченкова дом 2, чтобы ликвидировать возгорание в одной из квартир. В 8 часов вечера на кухне жилого помещения вспыхнул холодильник. ЧП ликвидировали 19 пожарных за 7 минут. Площадь возгорания оценили в 5 квадратных метров.
42-летний хозяин жилища подсчитывает ущерб. Причиной пожара называют короткое замыкание бытового прибора. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU