2019-09-23T15:30:23+03:00
Происшествия

В Череповце неисправный холодильник стал причиной пожара

В 8 часов вчера в городе металлургов в одной из квартир вспыхнул холодильник
Евдокия САХАРОВА
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Пожарным Череповца пришлось в минувший вечер выехать на улицу Моченкова дом 2, чтобы ликвидировать возгорание в одной из квартир. В 8 часов вечера на кухне жилого помещения вспыхнул холодильник. ЧП ликвидировали 19 пожарных за 7 минут. Площадь возгорания оценили в 5 квадратных метров.

42-летний хозяин жилища подсчитывает ущерб. Причиной пожара называют короткое замыкание бытового прибора. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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