2019-09-23T14:04:31+03:00
Звезды

Вологодского ветеринара покажут по НТВ

Известный ветеринар Карен Даллакян, закончивший ВГМХА в Вологде, сегодня появится по федеральному телеканалу в программе "Крутая история"
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологда РФ
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Сегодня на НТВ покажут ветеринара Карена Даллакяна в телепередаче «Крутая история». Это проект Татьяны Митковой о судьбах людей, которые приняли жизненный вызов. Показ состоится на федеральном канале в 23.30. Знаменитый ветеринарный врач на данный момент живет и работает в Челябинске, в 1992 году закончил ВГМХА им. Верещагина, родился в Ереване. Телепередача охватит все его этапы жизни, покажут встречу с преподавателями академии, его общежитие.

Сейчас Карен Вачаганович руководит ветклиникой, занимает пост президента фонда зоозащиты «Спаси меня», является помощником депутата Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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