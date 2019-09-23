2019-09-23T13:00:39+03:00
Происшествия

В Череповце МАЗ снес светофор

Большегруз врезался в световую опору на перекрестке Северного шоссе и улицы Моченкова
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В минувшее воскресенье в 8 утра в Череповце произошло ДТП с участием крупного автомобиля. 44-летний водитель МАЗа пытался уйти от столкновения со встречной машиной, в результате свернул в столб. На перекрестке Северного шоссе и улицы Моченкова при ЧП пострадал только световая опора со светофором.

Водитель отделался испугом, сообщает пресс-служба ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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