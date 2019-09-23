2019-09-23T12:51:33+03:00
Происшествия

В Череповце пьяный предприниматель избил полицейских на детской площадке

Мужчина распивал алкоголь в общественном месте, а при задержании оказал сопротивление
Евдокия САХАРОВА
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На череповчанина завели уголовное дело за насилие в отношении представителя власти и нецензурное оскорбление. Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что инцидент произошел вечером 31 августа в Череповце на детской площадке около проспекта Победы.

Полицейские заметили мужчину, распивавшего алкогольный напиток в общественном месте. Нарушитель отказался покинуть площадку, а при составлении протокола начал буянить: дважды пнул по ноге одного правоохранителя и порвал ему обмундирование, а во время размещения в автомобиле, он ударил головой в грудь второго. Все это хулиган приправил нецензурной бранью.

Оказалось, что ранее череповчанин уже был задержан за опьянение в общественном месте. Кроме того, мужчина оказался индивидуальным предпринимателем. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (штраф до 200 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы) и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» (штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на строк до 1 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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