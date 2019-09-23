2019-09-23T11:45:33+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец вихлял микроавтобусом в Череповце

Мужчину без прав и документов задержали ночью на проспекте Победы
Евдокия САХАРОВА
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Наряд вневедомственной охраны задержал в Череповце жителя Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения. Областное управление Росгвардии сообщило, что около 3 утра минувшей ночи на проспекте Победы патруль заметил микроавтобус «Форд Транзит», который ехал зигзагами. Водителя остановили и поинтересовались, как он себя чувствует. От молодого мужчины пахло алкоголем, взгляд его блуждал, а прав и документов при себе не было.

Оказалось, что нарушителем был 35-летний петербуржец. Его передали полицейским для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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