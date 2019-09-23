Заместителя губернатора Олега Васильева трудоустроят в госуниверситет
Замгубернатора Вологодской области Олег Васильев трудоустроится в другом месте
Высокопоставленный чиновник перейдет на работу в образование.
19 сентября, согласно процедуре, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распустил правительство области.
Затем оно было сформировано вновь. В него вошли все члены прежнего состава, кроме Олега Васильева.
Он в должности заместителя губернатора курировал образование, здравоохранение, культуру, спорт, туризм и охрану памятников истории и культуры.
По словам Олега Кувшинникова, Олег Васильев допустил нарушение служебной этики. Сейчас его должность вакантна.
Однако, как сообщает портал «Город Во» Олег Васильев намерен работать в Вологодском госуниверситете.
Напомним, ректором там трудится Вячеслав Приятелев - он также был высокопоставленным чиновником, возглавлял Департамент кадров и госслужбы.Одним из его замов - проректором по административно-хозяйственной работе и безопасности является Олег Бухинко, ранее возглавлявший Департамент управления делами Правительства Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU