Заместителя губернатора Олега Васильева трудоустроят в госуниверситет

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-23T09:38:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Замгубернатора Вологодской области Олег Васильев трудоустроится в другом месте

Высокопоставленный чиновник перейдет на работу в образование.

19 сентября, согласно процедуре, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распустил правительство области.

Затем оно было сформировано вновь. В него вошли все члены прежнего состава, кроме Олега Васильева.

Он в должности заместителя губернатора курировал образование, здравоохранение, культуру, спорт, туризм и охрану памятников истории и культуры.

По словам Олега Кувшинникова, Олег Васильев допустил нарушение служебной этики. Сейчас его должность вакантна.

Однако, как сообщает портал «Город Во» Олег Васильев намерен работать в Вологодском госуниверситете.

Напомним, ректором там трудится Вячеслав Приятелев - он также был высокопоставленным чиновником, возглавлял Департамент кадров и госслужбы.Одним из его замов - проректором по административно-хозяйственной работе и безопасности является Олег Бухинко, ранее возглавлявший Департамент управления делами Правительства Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU