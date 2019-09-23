2019-09-23T09:38:32+03:00
Общество

Заместителя губернатора Олега Васильева трудоустроят в госуниверситет

Он допустил нарушение служебной этики
Иван Чухнин
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Замгубернатора Вологодской области Олег Васильев трудоустроится в другом месте

Высокопоставленный чиновник перейдет на работу в образование.

19 сентября, согласно процедуре, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распустил правительство области.

Затем оно было сформировано вновь. В него вошли все члены прежнего состава, кроме Олега Васильева.

Он в должности заместителя губернатора курировал образование, здравоохранение, культуру, спорт, туризм и охрану памятников истории и культуры.

По словам Олега Кувшинникова, Олег Васильев допустил нарушение служебной этики. Сейчас его должность вакантна.

Однако, как сообщает портал «Город Во» Олег Васильев намерен работать в Вологодском госуниверситете.

Напомним, ректором там трудится Вячеслав Приятелев - он также был высокопоставленным чиновником, возглавлял Департамент кадров и госслужбы.Одним из его замов - проректором по административно-хозяйственной работе и безопасности является Олег Бухинко, ранее возглавлявший Департамент управления делами Правительства Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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